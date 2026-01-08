الدولار يعاود الارتفاع مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 147800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 146350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت ، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 146750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.