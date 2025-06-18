الدولار يعاود الارتفاع مقابل الدينار العراقي في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 143250 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143750 دينارا مقابل 100 دولار.