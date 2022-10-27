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الدولار يعاود الارتفاع مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-27T13:20:19+0000
الدولار يعاود الارتفاع مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 146350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 146200 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء  145750 دينارا لكل 100 دولار.

وتعرضت اسعار صرف الدينار الدولار الأيام الثلاثة الماضية إلى هبوط "تاريخي" منذ قيام البنك المركزي العراقي برفع سعر الصرف العام الماضي.

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