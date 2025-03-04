الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 147700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 148250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فقد بلغ سعر البيع 148900 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 148700 دينار مقابل 100 دولار.