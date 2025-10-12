الدولار يعاود الارتفاع في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 141700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح اليوم 141600 دينار مقابل 100 دولار.

ووفق مراسل الوكالة، فإن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141500 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار.