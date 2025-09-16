الدولار يعاود الارتفاع في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142850 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 142850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142750 دينارا مقابل 100 دولار.