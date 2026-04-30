الدولار يعاود الارتفاع في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153550 يناراً مقابل 100.