الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاعاً في بغداد وأربيل مع توقف التداولات في الأسواق مع حلول عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 157000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 156,850 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 157,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156,500 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 156,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156,750 ديناراً.

وخلال الأيام الماضية ارتفع سعر الصرف بشكل حاد في العراق جراء تأثر السوق المحلية بتقارير إعلامية وتكهنات تفيد بنية الحكومة الاتحادية تعديل سعر الصرف الرسمي من 132 ألفاً إلى 160 ألفاً لكل 100 دولار؛ بغية تغطية العجز وتمويل المرتبات الشهرية، على خلفية الضغوط المالية المتأتية من توترات المنطقة وتأثر سلاسل إمداد الطاقة.

وفي مقابل قلق الأسواق، سارع البنك المركزي العراقي إلى تفنيد هذه الأنباء، مؤكداً في بيان له التزامه الراسخ بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب المشروع على العملة الأجنبية، نافياً بشكل قاطع وجود أي توجه لتعديل السعر الحالي في ظل متانة الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح المركزي العراقي أن جهوده الإصلاحية بلغت مراحلها النهائية لإعادة دمج المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار تدريجياً في نظام التحويل الخارجي بعد استيفائها المعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال، بالتزامن مع رفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني للشركات والأعمال التجارية لدعم الشمول المالي، مشدداً على أن إدارة ملف النقد تتم بامتثال كامل مع المنظومة المالية العالمية.

ورغم رسائل الطمأنة الرسمية، إلا أن الأسواق المحلية تظهر سلوكاً حذراً يتجلى في تباطؤ وتيرة تراجع الدولار؛ في مؤشر على أن استعادة الثقة الكاملة في المعاملات اليومية تحتاج إلى مدى زمني أطول لتجاوز آثار التكهنات والشائعات التي أربكت حركة العرض والطلب.