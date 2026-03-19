الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع إغلاق "بورصة العيد"

شفق نيوز- بغداد / أربيل

عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي الارتفاع، يوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، بالتزامن مع إغلاق عطلة نهاية الأسبوع وبدء عطلة عيد الفطر.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتغلق عند 154,900 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت سجلت صباح اليوم 154,700 دينار.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقر سعر البيع عند 155,500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 154,500 دينار مقابل الـ100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسعار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 154,800 دينار، وسعر الشراء 154,700 دينار مقابل كل 100 دولار.

ويأتي هذا التذبذب في وقت دخلت فيه البلاد عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر، بدأت من الأربعاء 18 آذار وتستمر لغاية الاثنين 23 آذار، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.