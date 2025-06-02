الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141250 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 مقابل 100 دولار.