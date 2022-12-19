الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 151850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 151300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 151650 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.