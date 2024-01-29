الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم، لتسجل 151400 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 151150 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 151200 دينار، وسعر الشراء 151100 دينار مقابل كل 100 دولار.