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الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-20T07:01:52+0000
الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي مرة اخرى، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار مساء امس الاربعاء 146700 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع  147400 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء  147300 دينار.

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