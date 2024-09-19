الدولار يعاود الارتفاع في بغداد واربيل مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الخميس، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.