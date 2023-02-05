الدولار يعاود الارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للارتفاع مرة اخرى، اليوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت في الساعة 2.25 مساءا 167000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 163300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 168000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 166000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 168000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 167900 دينار لكل 100 دولار أمريكي.