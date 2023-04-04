الدولار يعاود الارتفاع فوق 150 الف دينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للارتفاع مرة اخرى فوق 150 الف دينار، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت في الساعة 12 ظهرا 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 149800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار البورصة ارتفعت ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150350 دينارا لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 149350 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.