الدولار يعاود ارتفاعه أمام الدينار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح اليوم 144650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفع، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144600 دينار مقابل 100 دولار امريكي.