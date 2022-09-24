الدولار يصل إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، وتراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عامًا والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عامًا، بينما ارتفع الدولار بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن المعدلات ستكون أعلى لفترة أطول.

وانخفض اليورو لليوم الرابع على التوالي، وانخفض بنسبة 1.49٪ إلى 0.9689 دولار بعد أن أظهرت البيانات تدهور الاقتصاد الألماني في ايلول وارتفع مؤشر الدولار 1.6 بالمئة.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.68٪ إلى 143.34 للدولار، وتدخلت السلطات اليابانية لدعم العملة للمرة الأولى منذ عام 1998.

وهبط الجنيه الإسترليني 3.49٪ إلى 1.0864 دولار في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ آذار 2020 عندما هز جائحة كوفيد -19 الأسواق، كان الجنيه تحت الضغط بالفعل قبل إعلان التخفيض الضريبي ، منخفضًا 11٪ منذ بداية تموز.

وانخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI بنسبة 2.07 ٪ إلى أدنى مستوياته في عامين تقريبًا، وأغلق المؤشر ستوكس الأوروبي (.STOXX) منخفضًا 2.34٪ ، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر.

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بنسبة 1.62 ٪، وهو أول مؤشر رئيسي للأسهم الأمريكية ينخفض إلى ما دون أدنى مستوى له في حزيران على أساس يومي.