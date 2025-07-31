الدولار يصعد مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاربعاء 139350 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 140750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138400 دينار مقابل 100 دولار.