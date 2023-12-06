الدولار يصعد مع تقييم المتعاملين ببيانات الوظائف وتوقعات الفائدة

شفق نيوز/ اقترب سعر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، يوم الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل، بينما راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة بنسبة 0.019% إلى 103.99، بعد أن صعد 0.3%خلال الليل. كما ارتفع المؤشر 0.5% هذا الشهر، بعد تراجعه 3% في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وأظهرت بيانات يوم أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي أقوى علامة حتى الآن على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.