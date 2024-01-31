الدولار يصعد قبل قرار المركزي الأمريكي

شفق نيوز/ يتجه الدولار الأمريكي، يوم الأربعاء، نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أيلول/ سبتمبر 2023 بينما يتحرك الين الياباني صوب أكبر انخفاض في أكثر من عام مع ترقب المتعاملين قرار أسعار الفائدة الأمريكية اليوم.

ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5% ليصل إلى 0.6567 دولار أمريكياً وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار قليلاً إلى 1.0817 لليورو واستقر عند 147.67 ين خلال التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار 2.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ورفض من محافظي البنوك المركزية.

وانخفض الين أكثر من 4.5% مقابل الدولار هذا الشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ حزيران/ يونيو 2022.

واستقر اليوان عند 7.1817 يوم الأربعاء، بانخفاض 1% خلال الشهر.