الدولار يشهد ارتفاعاً جديداً في بغداد .. وأصحاب الصيرفات يعزونه لتوصية أمريكية

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ارتفاعها، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما عزا صاحب صيرفة ذلك الى القيود الجديدة للبنك المركزي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا في الساعة 10.30 دقيقة 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم عند الافتتاح 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

بدوره عزا صاحب محل صيرفة في بغداد هذا الارتفاع الى "القيود التي وضعها البنك المركزي العراقي على عملية تحويل الدولار للخارج والتي يتم بها تغذية استيرادات التجار"، مبينا ان "هذه القيود تم وضعها بتوصية من الخزانة الأمريكية".

واضاف ان "اسعار الدولار في الأسواق المحلية سترتفع أكثر مع تطبيق هذا القرار والذي سيكون في الاول من الشهر المقبل"، متوقعا ان "يكون هناك فرق ملحوظ بالأسعار بين ما يبيعه البنك المركزي وما هو في البورصات المحلية".