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الدولار يسقط عن ذروة 20 عاماً والذهب يستعيد بعض بريقه

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-12T07:49:17+0000
الدولار يسقط عن ذروة 20 عاماً والذهب يستعيد بعض بريقه

شفق نيوز/ ارتفع المعدن الأصفر والملاذ الآمن خلال التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، ليستعيد بعضًا من بريقه في ظل استمرار المخاوف من حركة الفيدرالي المقبلة والتي باتت تسعرها الأسواق بزيادة في حدود 75 نقطة أساس.

ويأتي ارتفاع الذهب خلال تعاملات اليوم، تزامنا مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عن ذروة 20 عاما حيث نزل دون مستويات الـ 109 نقطة بعدما نجح في الأسبوع الماضي في الاقتراب من مستويات الـ 111 نقطة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.40 دولارات لتصل إلى 1728.60 دولاراً للأوقية عند التسوية، بعد أن وصلت إلى 1740 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

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