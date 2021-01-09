الدولار يسجل إنخفاضاً جديداً أمام الدينار العراقي خلال يوم واحد

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية في بغداد من جديد، بعد ساعة ونصف من افتتاح البورصة الرئيسية السبت 9 كانون الثاني 2021

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 142700 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 142700 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية عند افتتاح البورصة صباح اليوم السبت 143600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 142250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.