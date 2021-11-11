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الدولار يسجل أعلى مستوياته في 2021 والين الياباني يعاني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-11T06:58:19+0000
الدولار يسجل أعلى مستوياته في 2021 والين الياباني يعاني

شفق نيوز/ حقق الدولار الأميركي أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو، بينما يعاني الين الياباني من أسوأ هبوط له خلال شهر، بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاماً والتي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 الشهر الماضي ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو، في ظل اعتبار البنك المركزي الأوروبي يتلكأ في تشديد السياسة، وهبط أكثر إلى 1.1465 دولار اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2020.

كما تراجع الجنيه الإسترليني أيضا مسجلاً أدنى مستوياته في 11 شهراً اليوم الخميس عند 1.3393 دولار. وواصل الين تراجعا حاداً عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة إلى 114.15 مقابل الدولار وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قاع شهر واحد.

هذا وقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7298 دولار بينما هبط نظيره النيوزيلندي 0.3% إلى 0.7038 دولار.

 

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