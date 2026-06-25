الدولار يسجل أعلى مستوياته في 13 شهراً

شفق نيوز- متابعة

واصل الدولار الأميركي ارتفاعه القوي خلال التعاملات، يوم الخميس، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ نحو عام، بدعم من توقعات إبقاء السياسة النقدية الأميركية مشددة واحتمال رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً مقابل سلة العملات الرئيسية، كما صعد إلى مستويات قياسية أمام الين الياباني، مدعوماً بتزايد الرهانات على قوة الاقتصاد الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وأدى صعود العملة الأميركية إلى ضغوط على الأسواق الأخرى، حيث هبط الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة لأول مرة منذ أكثر من سبعة أشهر، فيما تراجع سعر البيتكوين مؤقتاً إلى أقل من 60 ألف دولار.

وجاءت هذه التحركات بعد تحول توقعات الأسواق بشأن الفائدة الأميركية، مع تراجع الرهانات على خفضها خلال العام الحالي، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط سابقاً، إضافة إلى تصريحات متشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر أيار/ مايو الماضي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.