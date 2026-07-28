الدولار يسجل أعلى مستوى له في شهر مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز - بغداد/أربيل

استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في شهر خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع استمرار ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، رغم تراجع أسعار النفط الذي خفف جزئيًا من المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 101.55، بينما تراجع اليورو إلى 1.1366 دولار، وارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى 163.82، في حين انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3284 دولار.

ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة بإمكانية رفع أسعار الفائدة، إذ تشير بيانات CME FedWatch إلى ارتفاع احتمال الرفع إلى 36.3% هذا الأسبوع، مع توقعات تبلغ 81% لرفعها خلال اجتماع سبتمبر.

كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم.

وعلى صعيد البنوك المركزية الأخرى، من المتوقع أن يُبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيهما هذا الأسبوع، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم وأسواق العملات.

وفي أسواق العملات المشفرة، تراجع البيتكوين بنسبة 1.88% إلى 63,694.59 دولارًا، كما انخفض الإيثيريوم بنسبة 2.83% إلى 1,890.30 دولارًا.