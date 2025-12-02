الدولار يسجل صعوداً جديداً في بغداد وأربيل

شفق نيوز – بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجل 142900 دينار عراقي لكل 100 دولار، مقارنة بـ 142650 ديناراً يوم أمس الاثنين.

كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142000 دينار.

وفي أربيل، شهدت الأسواق ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 142550 ديناراً لكل 100 دولار، مقابل 142300 دينار لسعر الشراء.