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الدولار يسجل إرتفاعاً طفيفاً في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-24T07:24:45+0000
الدولار يسجل إرتفاعاً طفيفاً في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس السبت 147450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147550 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147350 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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