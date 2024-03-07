الدولار يسجل أدنى مستوى في شهر

شفق نيوز/ تراجع الدولار الأمريكي، يوم الخميس، وسجل أدنى مستوى في شهر مقابل الين مع تركيز المتعاملين على ترجيحات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستنخفض هذا العام، حتى بعد البيانات التي أظهرت بعض الصعود المفاجئ في التضخم.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجع بتكوين عن الرقم القياسي الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، غير أن خسارته 0.4 بالمئة خلال اليوم تكاد لا تذكر بالنظر لارتفاعه 55 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن ،ووصل اليوم إلى 66232 دولارا.

ومقابل الين، وصل الدولار إلى أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 148.94 في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس.

واستقر اليورو والجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوياتهما في شهر واللذان سجلاها في الجلسة السابقة ووصلا في أحدث التداولات إلى 1.0902 دولار و1.2738 دولار على التوالي.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة إلى 0.6133 دولار أمريكي، وصعد الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.6572 دولار.