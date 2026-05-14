الدولار يسجل ارتفاعاً طفيفاً في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً، في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات نهاية الأسبوع، مساء اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجلا 153,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153,800 دينار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 155,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,500 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً إذ بلغ سعر البيع 153,600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,500 دينار.