الدولار يسجل ارتفاعاً طفيفاً في بغداد وأربيل ببداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت يوم الخميس الماضي 150050 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.