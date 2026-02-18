الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت ، حيث بلغ سعر البيع 152250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 151650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151550 ديناراً مقابل 100 دولار.