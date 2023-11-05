الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال وكالة مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 163200 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار امس السبت 162900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 164250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 162250 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 163050 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 162950 دينارا مقابل 100 دولار.