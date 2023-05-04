الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 144250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 142900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 143250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144700 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144600 دينار مقابل 100 دولار.