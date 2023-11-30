الدولار يستمر بالهبوط أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156500 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 157500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 157000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156900 دينار مقابل 100 دولار.