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الدولار يستمر بالصعود أمام الدينار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-19T07:28:02+0000
الدولار يستمر بالصعود أمام الدينار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان، بالارتفاع اليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 145750 ديناراً.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها امس الاثنين 144950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 144500 دينار لكل مائة دولار امريكي

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