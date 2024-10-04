الدولار يستقر ويتجه لتسجيل أكبر مكسب منذ نحو 6 أشهر

شفق نيوز/ استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع الجمعة ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بسبب الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يكون نشاط السوق متواضعا قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من الجمعة والتي ربما تساعد في تشكيل توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات، إلى 101.92 في أحدث التعاملات وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 102.09 الذي لامسه أمس الخميس. وارتفع المؤشر على مدار الأسبوع 1.5 بالمئة.

واستقر اليورو عند 1.1034 دولار بعد أن انخفض 1.18 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ووصل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات الجمعة إلى 1.3131 دولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3093 دولار الذي لامسه أمس الخميس.

وركز المستثمرون هذا الأسبوع على التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط والذي أدى لارتفاع أسعار النفط وتراجع العملات شديدة التأثر بالمخاطر.

وسجل الدولار الأسترالي في التعاملات المبكرة ارتفاعا نسبته 0.14 بالمئة عند 0.6850 دولار لكنه انخفض 0.8 بالمئة خلال الأسبوع ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.

ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر عند 0.62135 دولار لكنه انخفض باثنين في المئة خلال الأسبوع.

وانخفضت العملة اليابانية ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع في أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر 2016 ولامست أدنى مستوى لها منذ 20 أغسطس عند 147.25 ينا للدولار. وفي الجمعة، ارتفع الين 0.2 بالمئة إلى 146.63 ينا.