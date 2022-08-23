الدولار يستقر واليورو يتراجع إلى أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن

شفق نيوز/ استقر الدولار يوم الثلاثاء بفضل تدفقات الملاذ الآمن، في حين تراجع اليورو حول أدنى مستوى له في عقدين من الزمان في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا إمدادات الطاقة ومخاوف النمو الاقتصادي الأوسع نطاقا.

ولامس اليورو أدنى مستوياته منذ أواخر 2002 عند 0.9926 دولار خلال الليل وكان آخر ارتفاع بالكاد عند 0.9941 دولار، وفقا لوكالة "رويترز"

وستوقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام في نهاية الشهر ، وهو أحدث تذكير بالحالة غير المستقرة لإمدادات الطاقة في القارة.

ووضعت موجات الحر في القارة بالفعل ضغطا على إمدادات الطاقة وتتزايد المخاوف من أن أي اضطراب خلال أشهر الشتاء يمكن أن يكون مدمرا للنشاط التجاري.

"بالنظر إلى المزاج الحالي ، من الواضح أن هناك مخاوف بشأن ما إذا كان ذلك سيستغرق ثلاثة أيام أو ما إذا كان سيستغرق ثلاث سنوات" ، قال راي أتريل ، رئيس استراتيجية الفوركس في بنك أستراليا الوطني (NAB).

"هل ستكون حقا مجرد صيانة لمدة ثلاثة أيام أم أن هذا مجرد مثال آخر على تسليح إمدادات الغاز إلى أوروبا؟"

كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 2.5 عام خلال الليل، وتعثر بالقرب من هذا المستوى عند 1.17715 دولار في التعاملات الآسيوية. واستقر الين الياباني عند 137.265 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في شهر عند 137.705.

وعلى العكس من ذلك، كان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ثابتين نسبيا، وهو ما عزاه مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى لفت انتباه السوق إلى ضعف التوقعات الأوروبية.

وسيكون أهم ما يشغل بال المستثمرين ليوم الثلاثاء هو قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريعة في منطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار النمو للاقتصادين المعنيين.