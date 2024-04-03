الدولار يستقر والين يقترب إلى أدنى مستوى له

شفق نيوز/ ارتفع الدولار، يوم الأربعاء، ليظل الين قرب أدنى مستوى له منذ عقود على الرغم من أن التهديد المتزايد من جانب طوكيو بالتدخل في العملة حد من مزيد من الانخفاضات في العملة اليابانية.

واستقر اليوان بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص أن نمو نشاط الخدمات في الصين تسارع في مارس، في إشارة إلى أن المعنويات تشهد انتعاشًا مؤقتًا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم

وبلغ سعر الين في أحدث تعاملات 151.585 ينًا للدولار، ليقترب من أدنى مستوياته في 34 عامًا التي سجلها الشهر الماضي عند 151.975 ينًا في أعقاب التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان المركزي .

وفي أماكن أخرى، ارتفع اليورو 0.02% إلى 1.0772 دولار، ونزل الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.25675 دولارا.

واستقر الدولار، الذي لامس يوم الثلاثاء أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 105.10 مقابل سلة عملات، عند 104.76 في أحدث تعاملات.

وجاء ارتفاع الدولار هذا الأسبوع على خلفية سلسلة أخرى من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة، والتي أظهرت نمو التصنيع للمرة الأولى منذ عام ونصف في مارس، وانتعاش أكبر من المتوقع في الطلبيات الجديدة على النفط. السلع المصنعة في الولايات المتحدة، فضلاً عن سوق العمل الذي لا يزال يتمتع بالمرونة .

وبلغ اليوان الصيني، الذي اهتز بفعل انتعاش الدولار، 7.2341 للدولار في أحدث تعاملات في السوق المحلية، ليقترب من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الذي سجله يوم الثلاثاء.

وانخفض نظيره في الخارج بنسبة 0.03٪ إلى 7.2572 للدولار.

ونزل الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.65095 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.5959 دولار أمريكي.