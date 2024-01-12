الدولار يستقر مقابل العملات المماثلة والمشفرة البيتكوين ترتفع

شفق نيوز/ استقر الدولار مقابل العملات المماثلة، يوم الجمعة، حيث وزن المستثمرون العملات الأمريكية الأعلى من المتوقع. تضخم أسعار المستهلك مقابل رهانات السوق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في شهر آذار/ مارس.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ديسمبر مع استمرار اتجاه الإيجارات التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 0.3% خلال الشهر وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، مقابل توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 0.2% و3.2% على التوالي.

ومع ذلك، يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 73.2% لأول خفض بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، مع العديد من التخفيضات الأخرى التي ستتبع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ويحوم مؤشر الدولار حول 102.26، بانخفاض عن أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 102.76، لكنه متقدم بفارق كبير عن أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله في ديسمبر عندما بدأ المتداولون في تسعير مجموعة من التخفيضات الفيدرالية لهذا العام بقوة.

وظل اليورو عالقا حول 1.0977 دولار بعد ارتفاعه مقابل الدولار في اليوم السابق، في حين تم تداول الجنيه الاسترليني آخر مرة عند 1.277 دولار، مرتفعا بنسبة 0.07٪ خلال اليوم.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني عند 145.27 ين للدولار لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوى سجله يوم الخميس عند 146.41 وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول.

وفي العملات المشفرة، ارتفعت عملة البيتكوين في أحدث تعاملات بنسبة 0.25% إلى 46270.00 دولارًا، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين بين عشية وضحاها بعد أن ارتفع تداول الولايات المتحدة بنسبة 0.25%. أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الأربعاء الضوء الأخضر لتقديم صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين.

وانخفضت إيثريوم قليلاً إلى 2607.40 دولارًا بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ مايو 2022 عند 2690.70 دولارًا يوم الخميس.