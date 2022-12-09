الدولار يستقر مقابل العملات الرئيسية

شفق نيوز/ استقر الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة حيث عادت المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي ، وقبل بيانات تضخم المنتجين في وقت لاحق من اليوم واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وبعد موجة من الأخبار النادرة التي تحرك السوق نسبيًا ، يتطلع المستثمرون نحو سلسلة من قرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأسبوع المقبل - بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - على نطاق واسع عند 104.780.

ولا يزال المؤشر مرتفعا بنحو 9.5٪ لهذا العام حتى الآن ، لكنه انخفض بأكثر من 6٪ للربع الرابع ، مما يعكس توقعات منخفضة للتضخم وأسعار الفائدة.

وتضع الأسواق فرصة بنسبة 91٪ في أن يزيد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماعه في 14 ديسمبر ، وفقًا لبيانات رفينيتيف ، مع احتمال 9٪ بزيادة 0.75 نقطة مئوية.

ومقابل الدولار ، استقر اليورو عند 1.05555 دولار ، بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر في بداية الأسبوع وعلى المسار الصحيح للأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب.

ولم يتغير الجنيه الإسترليني على نطاق واسع اليوم عند 1.22460 دولارًا ، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في ستة أشهر يوم الاثنين عند 1.2345 دولاراً ، حيث كشفت الحكومة عن إصلاحات تهدف إلى الحفاظ على لندن كواحدة من أكثر المراكز المالية تنافسية في العالم.

وقفز الين الياباني بما يصل إلى 0.7٪ ، وارتفع في آخر مرة 0.3٪ إلى 136.280.