الدولار يستقر مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فان الدولار سجل استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 ديناراً مقابل 100 دولار.