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الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء حظر التجوال

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-13T07:07:37+0000
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء حظر التجوال

شفق نيوز/ توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه ابتداء من يوم أمس الجمعة والذي يستمر لغاية يوم غد الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها ابوابها في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان البورصة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لم تشهد اليوم تداولا ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

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