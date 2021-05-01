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الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء الحظر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-01T06:36:57+0000
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء الحظر

شفق نيوز/ توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد، عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية من يومي الجمعة والسبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البورصة الرئيسية في سوق الكفاح والحارثية ببغداد توقفت عن التداول نتيجة تطبيق الحظر الشامل.

وأضاف أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها ابوابها في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان البورصة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لم تشهد اليوم تداولا ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

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