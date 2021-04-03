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الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-03T07:23:35+0000
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

شفق نيوز/ توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد يوم السبت عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي يتم تطبيقه كل اسبوع من يومي الجمعة والسبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البورصة الرئيسية في سوق الكفاح والحارثية ببغداد توقفت عن التداول نتيجة تطبيق الحظر الشامل.

وأضاف أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها ابوابها في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان البورصة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لم تشهد اليوم تداولا ايضا لوجود عطلة رسمية فيها.

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