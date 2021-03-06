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الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-06T07:42:40+0000
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

شفق نيوز/ توقفت البورصة الرئيسية عن التدوال في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه ابتداء من يوم أمس الجمعة والذي يستمر لغاية يوم غد الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البورصة الرئيسية في سوق الكفاح والحارثية ببغداد توقفت عن التداول نتيجة تطبيق الحظر الشامل.

وأضاف أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها ابوابها في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 144.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان البورصة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لم تشهد اليوم تداولا لوجود عطلة رسمية فيها.

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