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الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-20T08:10:24+0000
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

شفق نيوز/ توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد عن التداول نتيجة الحظر الشامل الذي تم تطبيقه ابتداء من يوم أمس الجمعة والذي يستمر لغاية يوم غد الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البورصة الرئيسية في سوق الكفاح والحارثية ببغداد توقفت عن التداول نتيجة تطبيق الحظر الشامل.

وأضاف أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية التي فتحت البعض منها ابوابها في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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