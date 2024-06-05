الدولار يستقر مع تقليص الرهانات الأكثر "خطورة" في الأسواق الناشئة

شفق نيوز/ استقر الدولار يوم الأربعاء مع تقليص المتعاملين لرهاناتهم الأكثر خطورة في الأسواق الناشئة بينما ينتظرون قرار سعر الفائدة في كندا والعملة الأمريكية.

وكان الفرنك السويسري والين مستفيدين أيضًا من المعنويات، حيث تلقى الين دفعة إضافية بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن بنك اليابان من المرجح أن يدرس تخفيضات شراء السندات في اجتماع السياسة الخاص به الأسبوع المقبل.

وانخفض الين بنسبة 0.2٪ إلى 155.27 في التعاملات المبكرة في الجلسة الآسيوية، وتراوح عند 168.74 مقابل اليورو بعد أن قفز بنسبة 1٪ في العملة الموحدة بين عشية وضحاها - وهو أكبر ارتفاع من نوعه منذ تدخل اليابان في أسواق العملات الأجنبية قبل شهر.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الخامس والعشرين على التوالي في أبريل/نيسان، مع تجاوز التضخم الزيادات الاسمية في الأجور. الين هو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً هذا العام، وبفارق بسيط، وقال نائب محافظ بنك اليابان المركزي، ريوزو هيمينو، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي يجب أن يكون "يقظًا للغاية" تجاه التأثير الذي قد يحدثه ضعف العملة على الاقتصاد والتضخم.

وارتفع الفرنك السويسري قريبا من اختراق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم عند 0.8902 للدولار للجلسة الرابعة على التوالي خلال الليل. تراجعت العملات الرئيسية الأخرى قليلاً مقابل الدولار على الرغم من انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً. وانخفضت عائدات السندات.

واستقر اليورو عند 1.0878 دولار، واشترى الجنيه الإسترليني 1.2770 دولار في الجلسة الآسيوية، وكلاهما أقل قليلاً مما كان عليه في اليوم السابق. كان الدولار الأسترالي أضعف قليلاً عند 0.6443 دولار أمريكي مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي وتوقع ويستباك نموًا سنويًا بنسبة 1٪ فقط، والذي باستثناء سنوات الوباء سيكون أبطأ وتيرة منذ عام 1991.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6173 دولار أمريكي مقابل الدولار، في حين ظل الدولار الكندي يتداول في منتصف نطاق لمدة شهر عند 1.3678 دولار كندي لكل دولار.

تتوقع الأسواق احتمالية بنسبة 75% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والذي سيكون الأول بين دول مجموعة السبع في هذه الدورة، وسيبحث المتداولون عن إشارات تشير إلى حدوث المزيد من التخفيضات. نحن. ومن المقرر أيضًا صدور بيانات ISM للخدمات وبيانات الوظائف الجزئية.

وفي الوقت نفسه، مرت الأسواق الناشئة بأيام قليلة مضطربة.

وانخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أسابيع بعد أن أعاد الناخبون ناريندرا مودي بفارق أقل بكثير مما كان متوقعا.

وتذبذب سعر الراند الجنوب أفريقي بعد أن خسر المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وهوى البيزو المكسيكي أكثر من 4% مقابل الدولار ونحو 6% مقابل الين منذ إعادة انتخاب حزب مورينا اليساري الحاكم، وكان، في الائتلاف، في متناول أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس. .