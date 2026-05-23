الدولار يستقر مع انطلاق تداولات بداية الأسبوع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت، استقراراً في بغداد وأربيل مع المباشرة في تعاملات بداية الأسبوع

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 153,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أول أمس الخميس.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,000 دينار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار أيضا، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153400 دينار.